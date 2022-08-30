​Вооружённые люди требовали у Погба 13 млн евро

На днях Матиас Погба, брат полузащитника «Ювентуса» Поля, опубликовал видео, пообещав раскрыть сенсационную правду о футболисте. Юристы хавбека «старой синьоры» быстро отреагировали и сообщили, что Матиас занимается вымогательством.

Между тем, RMC Sport раскрывает один из эпизодов дела, которым сейчас занимается полиция. Так, в марте текущего года Поля Погба заманили на квартиру, где из одной из комнат вышли вооружённые люди. Они потребовали у футболиста 13 миллионов евро. Погба пришлось согласиться на присутствие с ним некоего человека, которому в апреле футболист передал 100 тысяч евро.