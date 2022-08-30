Мбаппе может отказаться играть за сборную Франции из-за Погба

Звездный нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе в недоумении от новости, что полузащитник Поль Погба наложил на него проклятие, воспользовавшись услугами шамана.

По информации Get French Football News, некоторые игроки сборной Франции и член тренерского штаба связывались с Мбаппе, чтобы обсудить произошедшее. При этом сам Погба пока не дал никаких комментарием по этому поводу.

Килиан решил следить за развитием ситуации и примет радикальные меры, если информация окажется правдивой. Форвард может отказаться выступать за национальную команду вместе с Погба.

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