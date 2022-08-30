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Чемпионат Италии. Серия А

Мбаппе может отказаться играть за сборную Франции из-за Погба

 
30 Августа 2022 • 12:30 Комментировать (3)

Звездный нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе в недоумении от новости, что полузащитник Поль Погба наложил на него проклятие, воспользовавшись услугами шамана.

По информации Get French Football News, некоторые игроки сборной Франции и член тренерского штаба связывались с Мбаппе, чтобы обсудить произошедшее. При этом сам Погба пока не дал никаких комментарием по этому поводу.

Килиан решил следить за развитием ситуации и примет радикальные меры, если информация окажется правдивой. Форвард может отказаться выступать за национальную команду вместе с Погба.

Погба могут выгнать из сборной Франции - названа необычная причина

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Поль Погба Килиан Мбаппе
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Комментарии (3)
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Dаvid MU
30 Августа 2022 в 13:00
EF вышел на новый уровень))) Про шаманов стал писать))) Скоро увидем заголовок, "КР7 обратился к гадалке, чтобы узнать обгонит ли его Месси по кол-ву забитых мячей в ЛЧ. От гадалки будет зависеть перейдет ли он в Маккаби в этом году"
snk6565
30 Августа 2022 в 12:35
Это какой то сюр...один попугай другого проклял...почему молчит БЛМ???)))))
Alex1972
30 Августа 2022 в 12:33
Негры... Одно слово ..
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