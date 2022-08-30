«ПСЖ» готов отпустить Паредеса в «Ювентус» при одном условии

Между французским «ПСЖ» и туринским «Ювентусом» продолжаются переговоры по трансферу аргентинского полузащитника Леандро Паредеса. «Старая синьора» хочет успеть подписать игрока до закрытия трансферного окна.

«Ювентус» нацелен на аренду Паредеса до конца сезона. В свою очередь «ПСЖ» готов принят предложение, если итальянская сторона выполнит их условие. Парижане собираются включить в сделку обязательство выкупа Леандро «Ювентусом». Туринцам не нравится такая идея.

Если с «ПСЖ» так и не получится договориться, «бьянконери» переключат свое внимание на полузащитника «Астон Виллы» Дугласа Луиса.