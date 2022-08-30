Агент: «Милинкович-Савич не по карману «Ювентусу»

Полузащитник сборной Сербии и римского «Лацио» Сергей Милинкович-Савич пользуется спросом на трансферном рынке. Интерес к футболисту проявляют «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», а также туринский «Ювентус».

Агент игрока Матея Кежман высказался о потенциальном переходе своего клиента в другой клуб.

«Сергей продолжит выступать за «Лацио». Требование руководства клуба по его трансферу? 100 миллионов – это очень много. Переход в «Ювентус»? Он нравится туринскому клубу, но сейчас этот игрок им не по карману», - передает слова Кежмана инсайдер Николо Скира в своих социальных сетях.

Контракт 27-летнего серба с «орлами» рассчитан до лета 2024 года. Его рыночная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.