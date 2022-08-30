Президент «Интера» заблокировал трансфер Ачерби

Трансфер опытного защитника Франческо Ачерби из римского «Лацио» в миланский «Интер» может не состояться, об этом сообщает Sky Sport Italia.

Как стало известно итальянским журналистам, президент «нерадзурри» Стивен Джан заблокировал переговоры по аренде 34-летнего футболиста. Руководитель не заинтересован в подписании игрока, которое увеличит зарплатную ведомость клуба.

В минувшем сезоне Ачерби принял участие в 36 поединках за римский коллектив, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет четыре миллиона евро.