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«ПСЖ» в шаге от громкого трансфера

 
30 Августа 2022 • 07:42 Комментировать

Испанский полузащитник Фабиан Руис в шаге от того, чтобы стать игроком французского «ПСЖ». По данным инсайдера Фабрицио Романо, парижский клуб купит игрока у «Наполи» за 22-23 миллиона евро.

Уже сегодня, 30 августа, футболист прибудет в столицу Франции для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта. Трудовое соглашение Фабиана с парижанами будет рассчитано до 2027 года.

За «Наполи» испанский хавбек выступает с 2018 года. С того времени полузащитник поучаствовал в 166 поединках, в которых отметился 22 забитыми мячами и 15 голевыми передачами. Его контракт истекает летом 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Наполи Фабиан Руис Трансферы футбола - лето 2022
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