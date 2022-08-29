Итальянский специалист Фабио Капелло прокомментировал слухи о возможном трансфере нападающего Криштиану Роналду в «Наполи». Подобные слухи появились буквально накануне, они связаны с желанием Роналду играть в Лиге чемпионов.- Де Лаурентис хорошо считает деньги, а это вопрос денег. И перспективы. Роналду - это настоящее, а Осимхен - будущее. Очевидно, что Роналду создаст проблемы в раздевалке, но это уже проблема Спаллетти, а не Де Лаурентиса. Роналду утратил скорость, в отличие от Осимхена, но у него есть опыт, и он может решить исход матча одним ударом, - - цитирует Капелло ITASportPress.
Капелло прокомментировал слухи о Роналду в «Наполи»
|Фиорентина
|Наполи
окончен
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