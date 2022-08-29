Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Капелло прокомментировал слухи о Роналду в «Наполи»

 
29 Августа 2022 • 19:34 Комментировать
Фиорентина
0:0
Наполи
окончен

Итальянский специалист Фабио Капелло прокомментировал слухи о возможном трансфере нападающего Криштиану Роналду в «Наполи». Подобные слухи появились буквально накануне, они связаны с желанием Роналду играть в Лиге чемпионов.

- Де Лаурентис хорошо считает деньги, а это вопрос денег. И перспективы. Роналду - это настоящее, а Осимхен - будущее. Очевидно, что Роналду создаст проблемы в раздевалке, но это уже проблема Спаллетти, а не Де Лаурентиса. Роналду утратил скорость, в отличие от Осимхена, но у него есть опыт, и он может решить исход матча одним ударом, - - цитирует Капелло ITASportPress.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло Криштиану Роналду Наполи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
30.08  19:30 Сассуоло ... Милан 5.40 4.30 1.57
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Августа
20:17 · Италия. Серия А
Лукаку пропустит три матча как минимум 1
19:34 · Италия. Серия А
Капелло прокомментировал слухи о Роналду в «Наполи»
19:22 · Италия. Серия А
Милик: «Это особый день для меня»
18:17 · Италия. Серия Б
Тьерри Анри стал совладельцем команды «Комо»
17:55 · Италия. Серия А
​Милик: «Сложно сравнить Левандовски с Влаховичем»
17:35 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» заработает на аренде Моро - источник
17:26 · Италия. Серия А
«Фиорентина» отмечает свое 96-летие
17:17 · Италия. Серия Б
Кутроне стал игроком «Комо» официально
15:30 · Италия. Серия А
«Ювентус» сегодня рассчитывает закрыть сделку по Паредесу
13:44 · Россия. Премьер-лига
Моро – об уходе из «Динамо»: «Я жил этим клубом»
13:38 · Россия. Премьер-лига
Моро отправился в аренду в «Болонью» официально
12:00 · Италия. Серия А
В «Торино» сообщили, когда Миранчук вернётся на поле
11:52 · Англия. Премьер-лига
«Лион» и «Монца» заинтересованы в Бакайоко
10:34 · Англия. Премьер-лига
Спаллетти отреагировал на трансфер Осимхена в «МЮ» за 100 млн евро
10:28 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» нашёл альтернативу Паредесу в АПЛ 1
Все новости
Рекомендуем