Капелло прокомментировал слухи о Роналду в «Наполи»

Итальянский специалист Фабио Капелло прокомментировал слухи о возможном трансфере нападающего Криштиану Роналду в «Наполи». Подобные слухи появились буквально накануне, они связаны с желанием Роналду играть в Лиге чемпионов.

- Де Лаурентис хорошо считает деньги, а это вопрос денег. И перспективы. Роналду - это настоящее, а Осимхен - будущее. Очевидно, что Роналду создаст проблемы в раздевалке, но это уже проблема Спаллетти, а не Де Лаурентиса. Роналду утратил скорость, в отличие от Осимхена, но у него есть опыт, и он может решить исход матча одним ударом, - - цитирует Капелло ITASportPress.