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Чемпионат Италии. Серия А

​Милик: «Сложно сравнить Левандовски с Влаховичем»

 
29 Августа 2022 • 17:55 Комментировать

В летнее трансферное окно форвард Аркадиуш Милик перебрался в «Ювентус». Поляк ответил на вопрос о своём новом одноклубнике в лице Душана Влаховича. Милику предложили сравнить серба с Робертом Левандовски, которого он хорошо знает по национальной сборной.

«Их сложно сравнить. Потому что Влахович очень молод, а Левандовски переживает другой момент в своей карьере.

Это два сильных нападающих – их голы говорят сами за себя. Душану только 22, и он ещё может много прогрессировать. У него впереди большое будущее. А Левандовски уже 34. Так что сравнить здесь сложно», - сказал Милик, чьи слова приводит Ilbianconero.com.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Роберт Левандовски Аркадиуш Милик Душан Влахович
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