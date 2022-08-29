​Милик: «Сложно сравнить Левандовски с Влаховичем»

В летнее трансферное окно форвард Аркадиуш Милик перебрался в «Ювентус». Поляк ответил на вопрос о своём новом одноклубнике в лице Душана Влаховича. Милику предложили сравнить серба с Робертом Левандовски, которого он хорошо знает по национальной сборной.

«Их сложно сравнить. Потому что Влахович очень молод, а Левандовски переживает другой момент в своей карьере.

Это два сильных нападающих – их голы говорят сами за себя. Душану только 22, и он ещё может много прогрессировать. У него впереди большое будущее. А Левандовски уже 34. Так что сравнить здесь сложно», - сказал Милик, чьи слова приводит Ilbianconero.com.