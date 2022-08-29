«Фиорентина» отмечает свое 96-летие

Сегодня клубу из Флоренции исполняется 96 лет.

Из биографии команды известно, что «Фиорентина» основана в 1926 году Луиджи Ридольфи, который инициировал слияние двух флорентийских коллективов – «Фиренце» и «Либертас». Целью объединения двух команд было создание конкурентоспособного коллектива, способного на равных соперничать с оппонентами из северо-западной Италии.

Впервые в фиолетовых футболках «фиалки» появились на поле в матче против «Ромы» 22 сентября 1929 года. На форме клуба была эмблема в виде флорентийской лилии. До этого момента команда играла в красно-белых цветах.

Стоит отметить, что «Фиорентина» является 2-кратным чемпионом Италии (1955/56, 1968/69), 6-кратным обладателем национального Кубка (1940, 1961, 1966, 1975, 1996, 2001), обладателем Суперкубка Италии (1996), 3-кратным чемпионом Серии Б (1931, 1939, 1994), обладателем Кубка обладателей кубков УЕФА (1961), обладателем Кубка Митропы (1966), обладателем Кубка англо-итальянской лиги (1975).