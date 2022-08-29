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Чемпионат Италии. Серия А

В «Торино» сообщили, когда Миранчук вернётся на поле

 
29 Августа 2022 • 12:00 Комментировать

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук получил повреждение по ходу матча первого тура чемпионата Италии против «Монцы» (2:1). Технический директор туринского клуба Давиде Ваньяти рассказал, когда стоит ждать возвращения хавбека на поле.

«Миранчук проходит курс восстановления. Он будет доступен после паузы на матчи сборных», - передает слова функционера Sport24.

Напомним, что Алексей отметился голом в матче с «Монцей», а в перерыве был заменен.

Миранчук перебрался в «Торино» этим летом на правах аренды из «Аталанты». Трудовое соглашение рассчитано до июня 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Алексей Миранчук
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