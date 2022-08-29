«ПСЖ» согласовал все детали трансфера Руиса

Переговоры между «ПСЖ» и «Наполи» по трансферу полузащитника Фабиана Руиса близки к завершению. Как стало известно Le Parisien, парижский клуб согласовал условия сделки.

Переход Руиса обойдется чемпиону Франции в 25 миллионов евро. С клубом Фабиан подпишет долгосрочный контракт на пять лет. В ближайшие дни испанский хавбек пройдет медицинское обследование, после чего трансфер будет оформлен официально.

В составе неаполитанского клуба Руис выступает с июля 2018 года. Его контракт рассчитан до конца текущего сезона.

В прошлом розыгрыше Серии А полузащитник забил семь голов и сделал четыре ассиста в 32 матчах.