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Чемпионат Италии. Серия А

Белотти выбрал игровой номер в «Роме»

 
29 Августа 2022 • 07:59 Комментировать

Новоиспеченный нападающий столичной «Ромы» Андреа Белотти, накануне присоединившийся к римскому коллективу, определился с игровым номером. Как сообщает пресс-служба «волков», форвард будет выступать под 11-м номером.

Напомним, что стороны заключили краткосрочный контракт, рассчитанный до окончания нынешнего сезона. В трудовом договоре предусмотрена опция пролонгации сотрудничества на два года.

В «Рому» Белотти перешел на правах свободного агента. До этого он долгое время защищал цвета «Торино».

Андреа забил восемь голов и отдал один ассист в 23 матчах прошлого сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Андреа Белотти
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