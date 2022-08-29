Белотти выбрал игровой номер в «Роме»

Новоиспеченный нападающий столичной «Ромы» Андреа Белотти, накануне присоединившийся к римскому коллективу, определился с игровым номером. Как сообщает пресс-служба «волков», форвард будет выступать под 11-м номером.
Напомним, что стороны заключили краткосрочный контракт, рассчитанный до окончания нынешнего сезона. В трудовом договоре предусмотрена опция пролонгации сотрудничества на два года.
В «Рому» Белотти перешел на правах свободного агента. До этого он долгое время защищал цвета «Торино».
Андреа забил восемь голов и отдал один ассист в 23 матчах прошлого сезона.
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