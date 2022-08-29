Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Бергоми обозначил слабые места нынешнего «Интера»

 
29 Августа 2022 • 04:32 Комментировать
Лацио
3:1
Интер Милан
окончен

В минувшую пятницу миланский «Интер» потерпел первое поражение в сезоне, оно случилось в Риме от местного «Лацио». Знаменитый бывший оборонец «Интера» Джузеппе Бергоми увидел в этом матче типичные проблемы команды Симоне Индзаги. Он считает, что у наставника «Интера» выявились слабые места, над которыми надо работать.

- Я увидел нетерпеливый и нервный «Интер», что нехорошо. «Интер» должен научиться читать и использовать моменты в тех случаях, когда не получается доминировать на поле все 90 минут. Надо научиться отходить ниже, отказываться от владения и заставлять соперника ошибаться. Это умел делать «Интер» Конте, сейчас, увы, нет, - цитирует Бергоми ITASportPress.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Лечче 1:1 Эмполи 2.35 3.40 3.00
окончен Фиорентина 0:0 Наполи 3.35 3.60 2.10
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Августа
04:50 · Италия. Серия А
Наставник «Сампдории»: «Недостойное, безвольное выступление»
04:32 · Италия. Серия А
Бергоми обозначил слабые места нынешнего «Интера»
02:09 · Англия. Премьер-лига
Маркизио: «Роналду не нужен «Наполи»
01:01 · Италия. Серия А
Итальяно: «Не хочу, чтобы мои игроки привыкали к счёту 0:0»
00:53 · Италия. Серия А
Спаллетти: «Мы не находили пространство»
00:47 · Италия. Серия А
«Фиорентина» впервые за последние 9 лет обошлась без поражений в первых трёх матчах
00:41 · Италия. Серия А
Спаллетти разгневан поведением болельщиков во Флоренции
28 Августа
23:43 · Италия. Серия А
«Лечче» с «Эмполи» набрали по очку
23:42 · Италия. Серия А
«Наполи» не сумел взломать оборону «Фиорентины»
23:25 · Италия. Серия А
«Интер» усилится новым защитником уже в понедельник
22:55 · Италия. Серия А
Спортивный директор «Ромы»: «Нас впечатлило сильное желание Белотти перейти к нам»
22:32 · Англия. Премьер-лига
Клуб Серии А арендует полузащитника «Тоттенхэма» Уинкса
22:21 · Италия. Серия А
«Салернитана» установила свой рекорд самой крупной победы в Серии А в 21-м веке
21:25 · Италия. Серия А
«Аталанта» скромно обыграла «Верону»
21:25 · Италия. Серия А
Голы де Вильены и Ботхейма помогли «Салернитане» разгромить «Сампдорию»
Все новости
Рекомендуем