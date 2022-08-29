Бергоми обозначил слабые места нынешнего «Интера»

В минувшую пятницу миланский «Интер» потерпел первое поражение в сезоне, оно случилось в Риме от местного «Лацио». Знаменитый бывший оборонец «Интера» Джузеппе Бергоми увидел в этом матче типичные проблемы команды Симоне Индзаги. Он считает, что у наставника «Интера» выявились слабые места, над которыми надо работать.

- Я увидел нетерпеливый и нервный «Интер», что нехорошо. «Интер» должен научиться читать и использовать моменты в тех случаях, когда не получается доминировать на поле все 90 минут. Надо научиться отходить ниже, отказываться от владения и заставлять соперника ошибаться. Это умел делать «Интер» Конте, сейчас, увы, нет, - цитирует Бергоми ITASportPress.