Итальяно: «Не хочу, чтобы мои игроки привыкали к счёту 0:0»

В заключительном матче третьего тура итальянского чемпионата Серии А «Фиорентина» принимала дома «Наполи». Команды не смогли огорчить друг друга, так и не забив. Для «фиалок» это была уже вторая кряду игра со счетом 0:0 - в прошлом туре они разошлись миром с «Эмполи». Наставник «Фиорентины» Винченцо Итальяно прокомментировал итоги игры.

- Надо забивать, я не хочу, чтобы мои игроки привыкали к счету 0:0. Но сегодняшним результатом я доволен. Все-таки мы играли против «Наполи»... Мне понравился ритм игры, мы находимся в поиске нашей игровой идентичности, - цитирует Итальяно violanews.com.