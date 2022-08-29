Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Итальяно: «Не хочу, чтобы мои игроки привыкали к счёту 0:0»

 
29 Августа 2022 • 01:01 Комментировать
Фиорентина
0:0
Наполи
окончен

В заключительном матче третьего тура итальянского чемпионата Серии А «Фиорентина» принимала дома «Наполи». Команды не смогли огорчить друг друга, так и не забив. Для «фиалок» это была уже вторая кряду игра со счетом 0:0 - в прошлом туре они разошлись миром с «Эмполи». Наставник «Фиорентины» Винченцо Итальяно прокомментировал итоги игры.

- Надо забивать, я не хочу, чтобы мои игроки привыкали к счету 0:0. Но сегодняшним результатом я доволен. Все-таки мы играли против «Наполи»... Мне понравился ритм игры, мы находимся в поиске нашей игровой идентичности, - цитирует Итальяно violanews.com.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Винченцо Итальяно
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Салернитана 4:0 Сампдория 2.45 3.20 3.05
окончен Верона 0:1 Аталанта 4.30 3.90 1.80
окончен Лечче 1:1 Эмполи 2.35 3.40 3.00
окончен Фиорентина 0:0 Наполи 3.35 3.60 2.10
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Августа
02:09 · Англия. Премьер-лига
Маркизио: «Роналду не нужен «Наполи»
01:01 · Италия. Серия А
Итальяно: «Не хочу, чтобы мои игроки привыкали к счёту 0:0»
00:53 · Италия. Серия А
Спаллетти: «Мы не находили пространство»
00:47 · Италия. Серия А
«Фиорентина» впервые за последние 9 лет обошлась без поражений в первых трёх матчах
00:41 · Италия. Серия А
Спаллетти разгневан поведением болельщиков во Флоренции
28 Августа
23:43 · Италия. Серия А
«Лечче» с «Эмполи» набрали по очку
23:42 · Италия. Серия А
«Наполи» не сумел взломать оборону «Фиорентины»
23:25 · Италия. Серия А
«Интер» усилится новым защитником уже в понедельник
22:55 · Италия. Серия А
Спортивный директор «Ромы»: «Нас впечатлило сильное желание Белотти перейти к нам»
22:32 · Англия. Премьер-лига
Клуб Серии А арендует полузащитника «Тоттенхэма» Уинкса
22:21 · Италия. Серия А
«Салернитана» установила свой рекорд самой крупной победы в Серии А в 21-м веке
21:25 · Италия. Серия А
«Аталанта» скромно обыграла «Верону»
21:25 · Италия. Серия А
Голы де Вильены и Ботхейма помогли «Салернитане» разгромить «Сампдорию»
21:15 · Италия. Серия А
«Фиорентина» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:10 · Италия. Серия А
​«Рома» объявила о подписании Белотти официально
Все новости
Рекомендуем