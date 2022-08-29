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Чемпионат Италии. Серия А

Спаллетти: «Мы не находили пространство»

 
29 Августа 2022 • 00:53 Комментировать
Фиорентина
0:0
Наполи
окончен

«Наполи» имел шанс единолично возглавить турнирную таблицу итальянского чемпионата Серии А, но команда Лучано Спаллетти не сумела переиграть в гостевом матче «Фиорентину». Наставник команды прокомментировал результат, посетовав на плотную оборону соперника.

- Мы играли длинные мячи на Осимхена, но и это не получалось, а свободных зон соперник не оставлял. Мы не могли двигаться и освобождаться должным образом, а также проиграли слишком много личных дуэлей. Кварацхелия сыграл чуть ниже своих возможностей, возможно, накопилась усталость, - цитирует Спаллетти итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Наполи
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окончен Лечче 1:1 Эмполи 2.35 3.40 3.00
окончен Фиорентина 0:0 Наполи 3.35 3.60 2.10
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