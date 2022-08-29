«Фиорентина» впервые за последние 9 лет обошлась без поражений в первых трёх матчах

В третьем туре итальянской Серии А «Фиорентина» встречалась дома с «Наполи», сумев в итоге сыграть вничью с командой Лучано Спаллетти.

Это означает, что «фиалки» избежали поражений в первых трех матчах чемпионата, и такого с ними не случалось уже девять лет. В первом туре «Фиорентина» обыграла «Кремонезе» после ошибки румынского вратаря Ионуца Раду, во втором сыграла вничью с «Эмполи», и сейчас снова сыграла вничью по нулям - уже с «Наполи».

В последний раз такое удавалось команде в сезоне 2013\2014, когда она обыграла «Катанию» и «Дженоа», а затем сыграла вничью с «Кальяри» в первых трех матчах.