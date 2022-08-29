Спаллетти разгневан поведением болельщиков во Флоренции

В третьем туре итальянской Серии А «Наполи» пришлось съездить во Флоренцию, где у Лучано Спаллетти в ходе матча с «Фиорентиной» то и дело возникали стычки с осыпавшими его ругательствами тифози «фиалок». Один раз Спаллетти не выдержал и вплотную подошел к одному из таких болельщиков.

- Это случается каждый раз во Флоренции. Приходят на стадион с детьми и ругаются прямо при них. Все время упоминают мою мать. Во Флоренции невероятно невоспитанная публика. Причем среди них всегда есть и профессиональные провокаторы, - громыхал после игры Спаллетти, слова которого цитирует издание La Gazzetta Dello Sport.