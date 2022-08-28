«Наполи» не сумел взломать оборону «Фиорентины»

Мегарезультативный «Наполи» провёл матч третьего тура Серии А против «Фиорентины». К сожалению для болельщиков практически все опасные удары с двух сторон летели рядом с каркасом ворот. Также сегодня не отличился ставший открытием Хвича Кварацхелия. Финальный свисток прозвучал при счете 0:0.
«Фиорентина» набрала пятое очко, ее соперник - седьмое. Форвард Александр Кокорин не попал в заявку на игру.
Протокол игры
Голлини Пьерлуиджи•Додо Домилсон•Миленкович Никола•Мартинес Лукас II 60'69' (Роша Игор II (69') •Бираги Кристиано80' (Терзич Алекса (80') •Бонавентура Джакомо69' (Мале Юссеф (69') •Амрабат Софьян•Барак Антонин•Иконе Жонатан59' (Куаме Кристиан (59') •Йович Лука• 68'Соттиль Рикардо80' (Сапонара Риккардо (80')
Мерет Алекс•Ди Лоренцо Джованни•Ррахмани Амир•Ким Мин-Чжэ•Руй Мариу•Замбо-Ангисса Андре-Франк• 3'Лоботка Станислав78' (Ндомбеле Танги (78') • 90'Зелиньски Пётр61' (Элмас Эльиф (61') •Лосано Ирвинг71' (Политано Маттео (71') •Осимхен Виктор78' (Симеоне Джованни (78') •Кварацхелия Хвича61' (Распадори Джакомо (61') 90'
28 августа. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).
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