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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» не сумел взломать оборону «Фиорентины»

 
28 Августа 2022 • 23:42 Комментировать
Фиорентина
0:0
Наполи
окончен

Мегарезультативный «Наполи» провёл матч третьего тура Серии А против «Фиорентины». К сожалению для болельщиков практически все опасные удары с двух сторон летели рядом с каркасом ворот. Также сегодня не отличился ставший открытием Хвича Кварацхелия. Финальный свисток прозвучал при счете 0:0.

«Фиорентина» набрала пятое очко, ее соперник - седьмое. Форвард Александр Кокорин не попал в заявку на игру.

Протокол игры  
Фиорентина0:0Наполи
Голлини ПьерлуиджиДодо ДомилсонМиленкович НиколаМартинес Лукас II  60' 69' (Роша Игор II ( 69') Бираги Кристиано 80' (Терзич Алекса ( 80') Бонавентура Джакомо 69' (Мале Юссеф ( 69') Амрабат СофьянБарак АнтонинИконе Жонатан 59' (Куаме Кристиан ( 59') Йович Лука  68'Соттиль Рикардо 80' (Сапонара Риккардо ( 80')
Запасные: Черофолини МикелеРаньери ЛукаМандрагора РоландоБьянко АлессандроНастасич МатияТерраччиано ПьетроКабрал АртурВенути ЛоренцоБенасси Марко
Мерет АлексДи Лоренцо ДжованниРрахмани АмирКим Мин-ЧжэРуй МариуЗамбо-Ангисса Андре-Франк  3'Лоботка Станислав 78' (Ндомбеле Танги ( 78'  90') Зелиньски Пётр 61' (Элмас Эльиф ( 61') Лосано Ирвинг 71' (Политано Маттео ( 71') Осимхен Виктор 78' (Симеоне Джованни ( 78') Кварацхелия Хвича 61' (Распадори Джакомо ( 61'  90')
Запасные: Сиригу СальватореМарфелла ДавидеГаэтано ДжанлукаОливера МатиасЖуан ЖезусДзербин АлессиоДзаноли АлессандроЭстигор Лео
28 августа. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).

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Лучшие моменты (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Лучшие моменты (видео). Чемпионат Италии. Футбол

 

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Фиорентина Наполи
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окончен Салернитана 4:0 Сампдория 2.45 3.20 3.05
окончен Верона 0:1 Аталанта 4.30 3.90 1.80
окончен Лечче 1:1 Эмполи 2.35 3.40 3.00
окончен Фиорентина 0:0 Наполи 3.35 3.60 2.10
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28 Августа
23:43 · Италия. Серия А
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