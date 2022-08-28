«Наполи» не сумел взломать оборону «Фиорентины»

Мегарезультативный «Наполи» провёл матч третьего тура Серии А против «Фиорентины». К сожалению для болельщиков практически все опасные удары с двух сторон летели рядом с каркасом ворот. Также сегодня не отличился ставший открытием Хвича Кварацхелия. Финальный свисток прозвучал при счете 0:0.

«Фиорентина» набрала пятое очко, ее соперник - седьмое. Форвард Александр Кокорин не попал в заявку на игру.

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