«Аталанта» скромно обыграла «Верону»

В третьем туре Серии А «Аталанта» гостила у «Вероны». Игра получилась обоюдоострой, а больше повезло команде из Бергамо. В начале второго тайма Теун Коопмейнерс зарядил с дальнего расстояния точно в угол ворот противника. На это хозяева ответили выстрелом Дарко Лазовича от угла штрафной площади в перекладину. «Аталанта» удержала победный счёт и с 7 очками присоединилась к квартету лидеров.
Протокол игры
|50'Коопмейнерс Теун (0:1)
Монтипо Лоренцо•Коппола Диего•Гюнтер Корай•Чеккерини Федерико 61'65' (Хиен Исак (65') • 82'Терраччано Филиппо85' (Дойг Джош (85') •Лазович Дарко•Илич Иван•Велозу Мигель52' (Хонгла Мартин (52') •Тамез Адриен85' (Кортиновис Алессандро (85') •Ласанья Кевин•Анри Тома 83'84' (Джурич Милан II (84')
Муссо Хуан•Околи Меме•Демирал Мерих•Толой Рафаэл•Хатебур Ханс66' (Бога Жереми (66') •Соппи Брэндон 23'46' (Муриэль Луис (46') •Де Рон Мартен•Коопмейнерс Теун• 38'Малиновский Руслан 59'66' (Цортеа Надир (66') •Лукман Адемола46' (Эдерсон Хонорато (46') •Сапата Дуван89' (Меле Йоаким (89')
28 августа. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).
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