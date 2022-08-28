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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» скромно обыграла «Верону»

 
28 Августа 2022 • 21:25 Комментировать
Верона
0:1
Аталанта
окончен

В третьем туре Серии А «Аталанта» гостила у «Вероны». Игра получилась обоюдоострой, а больше повезло команде из Бергамо. В начале второго тайма Теун Коопмейнерс зарядил с дальнего расстояния точно в угол ворот противника. На это хозяева ответили выстрелом Дарко Лазовича от угла штрафной площади в перекладину. «Аталанта» удержала победный счёт и с 7 очками присоединилась к квартету лидеров.

Протокол игры  
Верона0:1Аталанта
  50'Коопмейнерс Теун (0:1)
Монтипо ЛоренцоКоппола ДиегоГюнтер КорайЧеккерини Федерико  61' 65' (Хиен Исак ( 65'  82') Терраччано Филиппо 85' (Дойг Джош ( 85') Лазович ДаркоИлич ИванВелозу Мигель 52' (Хонгла Мартин ( 52') Тамез Адриен 85' (Кортиновис Алессандро ( 85') Ласанья КевинАнри Тома  83' 84' (Джурич Милан II ( 84')
Запасные: Берарди АлессандроДавидович ПавелАмионе БруноПрашелик МатеушКаллон ЯяПерилли СимонеРецос ПанайотисJuan Cabal
Муссо ХуанОколи МемеДемирал МерихТолой РафаэлХатебур Ханс 66' (Бога Жереми ( 66') Соппи Брэндон  23' 46' (Муриэль Луис ( 46') Де Рон МартенКоопмейнерс Теун  38'Малиновский Руслан  59' 66' (Цортеа Надир ( 66') Лукман Адемола 46' (Эдерсон Хонорато ( 46') Сапата Дуван 89' (Меле Йоаким ( 89')
Запасные: Спортьелло МаркоРуджери МаттеоСкальвини ДжорджиоХёйлунн РасмусПашалич МариоРосси Франческо
28 августа. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).

Видео

0:1. Гол Тена Копмейнерса (видео). Чемпионат Италии. Футбол
0:1. Гол Тена Копмейнерса (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Лазович бьет в перекладину (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Лазович бьет в перекладину (видео). Чемпионат Италии. Футбол

 

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Верона Аталанта
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окончен Салернитана 4:0 Сампдория 2.45 3.20 3.05
окончен Верона 0:1 Аталанта 4.30 3.90 1.80
28.08  21:45 Фиорентина ... Наполи 3.35 3.60 2.10
28.08  21:45 Лечче ... Эмполи 2.35 3.40 3.00
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Сегодня, 28 Августа
21:25 · Италия. Серия А
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