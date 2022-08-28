«Аталанта» скромно обыграла «Верону»

В третьем туре Серии А «Аталанта» гостила у «Вероны». Игра получилась обоюдоострой, а больше повезло команде из Бергамо. В начале второго тайма Теун Коопмейнерс зарядил с дальнего расстояния точно в угол ворот противника. На это хозяева ответили выстрелом Дарко Лазовича от угла штрафной площади в перекладину. «Аталанта» удержала победный счёт и с 7 очками присоединилась к квартету лидеров.

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