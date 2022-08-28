Ещё одна летняя трансферная сага подошла к концу. «Рома», наконец, объявила о подписании Андреа Белотти. 28-летний нападающий поставил подписи в трудовом соглашении, рассчитанном до конца сезона 2022/2023. В контракте прописана возможность его продления ещё на два года. Эта опция зависит от спортивных показателей Белотти.

Андреа Белотти перешёл в «Рому» на правах свободного агента. По завершению прошлого сезона у форварда истёк срок контракта с «Торино».

«Амбиции и прогресс «Ромы» оказали на меня невероятное впечатление. На данном этапе карьеры я хочу продолжать прогрессировать. Буду счастлив делать это в «Роме», - сказал Белотти.