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Чемпионат Италии. Серия А

​«Рома» объявила о подписании Белотти официально

 
28 Августа 2022 • 18:10 Комментировать

Ещё одна летняя трансферная сага подошла к концу. «Рома», наконец, объявила о подписании Андреа Белотти. 28-летний нападающий поставил подписи в трудовом соглашении, рассчитанном до конца сезона 2022/2023. В контракте прописана возможность его продления ещё на два года. Эта опция зависит от спортивных показателей Белотти.

Андреа Белотти перешёл в «Рому» на правах свободного агента. По завершению прошлого сезона у форварда истёк срок контракта с «Торино».

«Амбиции и прогресс «Ромы» оказали на меня невероятное впечатление. На данном этапе карьеры я хочу продолжать прогрессировать. Буду счастлив делать это в «Роме», - сказал Белотти.

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Рома Андреа Белотти Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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