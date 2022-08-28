Валерио Джуффирда, представитель нападающего «Ромы» Элдора Шомуродова в Италии, прокомментировал для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» возможность перехода футболиста в «Болонью».

«Пока трансферное окно открыто, всё возможно. Как вы знаете, «Рома» приобретает Белотти, что создаёт больше возможностей для других раскладов по некоторым игрокам. Много клубов в Италии интересуются Шомуродовым. Да, «Болонья» один из них», - высказался Джуффрида.

По информации «Евро-Футбола», «Болонья» всё ещё не собирается платить «Роме» за Шомуродова и надеется договориться об аренде нападающего.