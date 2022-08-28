​У Погба считают, что его брат занимается вымогательством

Матиас Погба сделал громкое заявление, пообещав раскрыть какую-то сенсационную правду о своём звёздном брате Поле, выступающем за «Ювентус». Юристы французского футболиста поспешили отреагировать на слова Матиаса.

«Последние заявления Матиаса в социальных сетях не стали неожиданностью. Они добавляются к угрозам и организованному групповому вымогательству. Ведётся расследование, до его завершения новых комментариев не будет», - говорится в заявлении.

Напомним, что Поль Погба вернулся в «Ювентус» этим летом. Из-за полученной травмы в сезоне 2022/2023 француз на поле пока не выходил.