Брат пообещал сенсационную правду о Погба

Матиас Погба, брат известного футболиста «Ювентуса» Поля, опубликовал в социальных сетях видеоролик. Зачитывая текст с листа бумаги, Матиас пообещал раскрыть сенсационную правду о своём брате Поле и его агенте Рафаэле. Среди прочего, Матиас анонсировал какую-то информацию, касающуюся Килиана Мбаппе.

«Французы, итальянцы, англичане, «Ювентус», сборная Франции, фанаты и спонсоры моего брата заслуживают того, чтобы знать определённые вещи. После этого они примут решение, заслуживает ли он восхищения и уважение», - сказал Матиас Погба.

Напомним, что Поль Погба вернулся в «Ювентус» в летнее трансферное окно.