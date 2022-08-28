«Милан» хочет купить двух бразильцев до закрытия трансферного окна

Под занавес летнего трансферного окна руководство «Милана» планирует оформить два подписания, информирует инсайдер Экрем Конур в социальных сетях.

По сведениям источника, в поле зрения «россинери» находятся два бразильских футболиста. Первой целью миланского топ-клуба является защитник лиссабонской «Бенфики» Фелипе Родригес, а второй – хавбек «Фламенго» Жоао Гомес.

«Милан» начал защиту чемпионского титула с двух побед и одного ничейного результата. После трех сыгранных туров команда лидирует в турнирной таблице Серии А.

Следующий матч «россонери» проведут на выезде против «Сассуоло».