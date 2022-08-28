Два клуба претендуют на полузащитника «Ювентуса» Артура

Полузащитник туринского «Ювентуса» Артур Мело может сменить команду до закрытия летнего трансферного окна. Как сообщил в своих социальных сетях инсайдер Николо Скира, игрок находится в сфере интересов двух европейских клубов.

По сведениям журналиста, в борьбе за 26-летнего игрока сойдутся «Порту» и «Марсель». Оба клуба нацелены на аренду Артура.

Мело перешел в туринский гранд из каталонской «Барселоны» в 2020 году. С ним был заключен контракт до середины 2025 года.

В минувшем сезоне чемпионата Италии бразилец провел 20 матчей, в которых получил три желтые карточки.