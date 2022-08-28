Экс-игрок «Зенита» в шаге от перехода в «Ювентус»

Полузащитник сборной Аргентины и «ПСЖ» Леандро Паредес в ближайшее время станет футболистом туринского «Ювентуса». Об этом посредством социальных сетей проинформировал инсайдер Николо Скира.

Как сообщает журналист, завтра, 29 августа, хавбек прилетит в Италию для прохождения медицинского осмотра и подписания трудового договора со «старой синьорой». Сумма потенциального трансфера пока не разглашается.

Напомним, что Леандро перешел в «ПСЖ» из петербургского «Зенита» за 40 миллионов евро. Он подписал с парижанами контракт до середины 2024 года.

В новом сезоне Лиги 1 аргентинец сыграл три матча и отдал голевой пас.