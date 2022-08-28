«Аталанта» купила нападающего за 17 миллионов евро

Перспективный датский нападающий Расмус Хёйлунн покинул австрийский «Штурм» и перебрался в итальянский чемпионат. 19-летнего скандинавского форварда подписала «Аталанта».

Как сообщается на официальном сайте клуба из Бергамо, с футболистом подписан долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до середины 2027 года. По оценке портала Transfermarkt, трансфер Расмуса обошелся бергамаскам в 17 миллионов евро.

В стартовавшем сезоне Хёйлунн поучаствовал в восьми поединках за «Штурм», отметившись шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами.