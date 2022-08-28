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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» купила нападающего за 17 миллионов евро

 
28 Августа 2022 • 07:59 Комментировать

Перспективный датский нападающий Расмус Хёйлунн покинул австрийский «Штурм» и перебрался в итальянский чемпионат. 19-летнего скандинавского форварда подписала «Аталанта».

Как сообщается на официальном сайте клуба из Бергамо, с футболистом подписан долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до середины 2027 года. По оценке портала Transfermarkt, трансфер Расмуса обошелся бергамаскам в 17 миллионов евро.

В стартовавшем сезоне Хёйлунн поучаствовал в восьми поединках за «Штурм», отметившись шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022 Расмус Хёйлунн
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