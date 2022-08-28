«ПСЖ» усилится полузащитником сборной Испании

Испанский полузащитник «Наполи» Фабиан Руис близок к переезду во французский чемпионат, где интерес к нему проявляет «ПСЖ». Согласно сведениям инсайдера Николо Скиры, в ближайшие дни стороны закроют сделку.

Трансфер Руиса обойдется чемпиону Лиги 1 в 24 миллиона евро. С самом Фабианом будет подписан долгосрочный контракт с заработной платой в размере пяти миллионов евро в год.

За неаполитанский коллектив полузащитник выступает с 2018 года. В составе «Наполи» он провел 166 поединков, записав на свой счет 22 забитых мяча и 15 голевых передач. Его контракт с клубом истекает летом следующего года.