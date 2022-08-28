Бывший футболист «Наполи» считает, что клубу не стоит связываться с Роналду

Роберто Соса, бывший игрок «Наполи», считает, что «Наполи» не следует стараться приглашать Криштиану Роналду, который находится в поиске команды, играющей в Лиге чемпионов (летать в Кишинев или на Кипр играть в футбол в Лиге Европы его не прельщает). Соса, выступавший в «Наполи» с 204 по 2008 год, считает, что Роналду - это престижно, но бесперспективно.

- Это просто слухи, последние дни трансферного рынка. Я бы поставил на Осимхена, он молодой, он растет, лучше работать с ним. Но имя Роналду, конечно же, сотрясает землю..., - цитирует бывшего игрока неаполитанского клуба calcionapoli1926.it.