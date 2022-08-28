Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Бывший футболист «Наполи» считает, что клубу не стоит связываться с Роналду

 
28 Августа 2022 • 00:23 Комментировать (1)
Фиорентина
...
Наполи
1 3.35 X 3.60 2 2.10
Через 19 ч. 56 мин.

Роберто Соса, бывший игрок «Наполи», считает, что «Наполи» не следует стараться приглашать Криштиану Роналду, который находится в поиске команды, играющей в Лиге чемпионов (летать в Кишинев или на Кипр играть в футбол в Лиге Европы его не прельщает). Соса, выступавший в «Наполи» с 204 по 2008 год, считает, что Роналду - это престижно, но бесперспективно.

- Это просто слухи, последние дни трансферного рынка. Я бы поставил на Осимхена, он молодой, он растет, лучше работать с ним. Но имя Роналду, конечно же, сотрясает землю..., - цитирует бывшего игрока неаполитанского клуба calcionapoli1926.it.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Наполи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФИОРЕНТИНА НАПОЛИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Alex1972
28 Августа 2022 в 00:51
Попробуйте... Хе ..
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Кремонезе 1:2 Торино 3.20 3.40 2.25
окончен Ювентус 1:1 Рома 2.45 3.20 3.10
окончен Милан 2:0 Болонья 1.37 5.50 7.50
окончен Специя 2:2 Сассуоло 3.05 3.65 2.25
28.08  19:30 Салернитана ... Сампдория 2.45 3.20 3.05
28.08  19:30 Верона ... Аталанта 4.30 3.90 1.80
28.08  21:45 Фиорентина ... Наполи 3.35 3.60 2.10
28.08  21:45 Лечче ... Эмполи 2.35 3.40 3.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Августа
01:18 · Италия. Серия А
Жиру высказался о шансах «Милана» на второе подряд чемпионство
00:51 · Италия. Серия А
Михайлович: «Играли мы неплохо, но пропустили из-за ошибок»
00:47 · Италия. Серия А
Пиоли: «Леау есть куда расти»
00:45 · Италия. Серия А
Пиоли восхищается де Кетеларе
00:37 · Италия. Серия А
Пиоли: «Сыграли отлично, теперь больше конкретики»
00:23 · Италия. Серия А
Бывший футболист «Наполи» считает, что клубу не стоит связываться с Роналду 1
00:04 · Италия. Серия А
Моуринью: «Рома» нуждается в трёх игроках»
27 Августа
23:52 · Италия. Серия А
Белотти попросил прощения у «Торино»
23:44 · Италия. Серия А
«Сассуоло» не смог переиграть «Специю»
23:38 · Италия. Серия А
«Милан» без труда разобрался с «Болоньей»
23:28 · Италия. Серия А
Романо: «Белотти переходит в «Рому»
22:53 · Италия. Серия А
«Ювентус» намерен избавиться от двух полузащитников в ближайшее время
22:51 · Италия. Серия А
Абрахам: «Матч был сложный, ничья - хороший результат»
22:22 · Италия. Серия А
Аллегри: «Моуринью всегда объективен в своих суждениях»
22:09 · Италия. Серия А
Моуринью: «Нам повезло, что в первом тайме пропустили лишь один гол»
Все новости
Рекомендуем