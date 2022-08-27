«Ювентус» намерен избавиться от двух полузащитников в ближайшее время

«Ювентус» планирует расстаться с полузащитниками Артуром Мело и Николо Ровелла.

Руководство «Ювентуса» небезосновательно считает среднюю линию самой «перегруженной» в своём составе, а скорый приход Леандро Паредеса из «ПСЖ» лишь усугубит ситуацию. В связи с этим туринцы надеются до закрытия трансферного окна найти новые клубы для Артура Мело и Николо Ровелла, информирует инсайдер Джанлука ди Марцио. У бразильца есть варианты продолжения карьеры в Английской премьер-лиге, французской Лиге 1 и чемпионате Португалии, а на молодого итальянца по-прежнему претендует «Монца», планирующая оформить аренду игрока.