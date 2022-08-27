«Торино» впервые с 1976 года выиграл два гостевых матча кряду на старте сезона

В матче третьего тура итальянской Серии А «Торино» сразилось в гостях с вернувшимся в высшую лигу итальянского футбола после 26-летнего перерыва «Кремонезе». Команда Алексея Миранчука не ударила лицом в грязь и победила. Таким образом, впервые с сезона 1976\1977 «Торино» сумел выиграть два гостевых матча кряду на старте сезона.

Такое стало возможным благодаря удачной конфигурации календаря - в первом туре «быки» сыграли в гостях против дебютанта «Монцы», а свой второй матч сыграли с «Кремонезе», также дебютантом Серии А. А вот следующий гостевой матч им предстоит с «Аталантой», и там победить будет куда труднее.