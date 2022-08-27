«Торино» без Миранчука удачно сыграл против «Кремонезе»

В третьем туре Серии А «Торино» гостил у «Кремонезе». Полузащитник Алексей Миранчук травмирован, и сегодня на первый план вышли другие игроки «быков». Большого преимущества не было ни у кого, и всё в итоге решили детали. «Гранатовые» повели после автогола Маттео Бьянкетти и увеличили отрыв после удара Неманьи Радоньича. У «Кремонезе» гол престижа забил Леонардо Серникола - 1:2.

Новички пока проиграли всё, что можно. Их соперник в лидерах с 7 очками.