«Торино» без Миранчука удачно сыграл против «Кремонезе»

В третьем туре Серии А «Торино» гостил у «Кремонезе». Полузащитник Алексей Миранчук травмирован, и сегодня на первый план вышли другие игроки «быков». Большого преимущества не было ни у кого, и всё в итоге решили детали. «Гранатовые» повели после автогола Маттео Бьянкетти и увеличили отрыв после удара Неманьи Радоньича. У «Кремонезе» гол престижа забил Леонардо Серникола - 1:2.
Новички пока проиграли всё, что можно. Их соперник в лидерах с 7 очками.
Протокол игры
|17'Бьянкетти Маттео (0:1)
|65'Радоньич Неманья (0:2)
|(1:2) Серникола Леонардо80'
Ионуц Андрей Раду•Айву Эмануэль85' (Кваглиата Джакомо (85') •Васкес Хоан•Бьянкетти Маттео•Баэс Хайме62' (Буонаюто Кристиан (62') •Валери Эмануэле•Эскаланте Гонсало86' (Чофани Даниэль (86') •Пикель Шарль69' (Аскасибар Сантьяго (69') •Дзанимачча Лука62' (Серникола Леонардо (62') •Окереке Давид•Дессерс Сириль
Милинкович-Савич Ваня•Шуурс Перр•Буонджорно Алессандро 64'70' (Джиджи Коффи (70') •Родригес Рикардо•Синго Вилфред•Эйна Ола 54'56' (Войвода Мергим (56') •Линетти Кароль• 81'Риччи Самуэле•Влашич Никола•Радоньич Неманья86' (Пеллегри Пьетро (86') •Санабрия Антонио86' (Лукич Саша (86')
27 августа. Стадион "Джованни Цини" (Кремона).
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