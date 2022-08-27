«Ювентус» завершает переход звёздного аргентинца

Аргентинский полузащитник Леандро Паредес вскоре будет представлен в качестве новичка туринского «Ювентуса». Об этом в социальных сетях сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

Согласно данным источника, «старая синьора» договорилась о переходе игрока с «ПСЖ», владеющим правами на футболиста. Итальянский клуб возьмет Леандро в аренду с правом последующего выкупа. Официально о сделке будет объявлено в самое ближайшее время.

Напомним, что Паредес перешел во французский гранд из петербургского «Зенита» зимой 2019 года. За его трансфер парижане заплатили 40 миллионов евро.