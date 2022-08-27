После Юмтити «Лечче» нацелился на полузащитника «Торино»

«Лечче» проявляет интерес к полузащитнику «Торино» Симоне Верди, сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

По информации источника, после перехода защитника «Барселоны» Самуэля Юмтити на правах аренды, итальянский клуб намерен укрепить и линию атаки.

Действующий контракт 30-летнего игрока с туринским клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает опытного итальянца в 5 миллионов евро.

Напомним, что вторую часть минувшего сезона Верди провёл в «Салернитане» на правах аренды, отметившись пятью забитыми мячами в 15 встречах Серии А.

Свой следующий мат «Лечче» проведёт 28 августа против «Эмполи». Начало — в 21:45 по московскому времени.