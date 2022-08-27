Педро оценил шансы «Лацио» выйти в Лигу чемпионов

Испанский нападающий Педро Родригес, который выступает за римский «Лацио», пообщался с представителями СМИ после победы над миланским «Интером» (3:1) в рамках третьего тура чемпионата Италии.

«Доволен этой победой. Команда показала отличный футбол. Очень приятно забить мяч и помочь своему клубу добиться успеха. Думаю, мы способны победить любого.

Может ли «Лацио» выйти в Лигу чемпионов? Конечно, но впереди у нас еще долгий путь», - приводит слова испанца Football-Italia.

После трех туров чемпионата Италии римский клуб набрал семь баллов и возглавляет турнирную таблицу.