Берлускони обвинил судью в предвзятости

Футбольный функционер Сильвио Берлускони, который является владельцем «Монцы», раскритиковал уровень судейства в поединке чемпионата Италии против «Удинезе» (1:2).

«Наша команда провела неудачный матч, однако у соперника было целых 12 игроков на поле. Арбитр был полностью на стороне «Удинезе». Он не должен был засчитывать победный гол соперника. Там было явное положение вне игры. Рефери почти в каждом эпизоде свистел в пользу соперника», - передает слова Берлускони Football-Italia.

После трех сыгранных туров «Монца» не набрала ни одного очка и располагается на последнем месте в турнирной таблице Серии А.