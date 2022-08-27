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Чемпионат Италии. Серия А

Берлускони обвинил судью в предвзятости

 
27 Августа 2022 • 10:10 Комментировать
Монца
1:2
Удинезе
окончен

Футбольный функционер Сильвио Берлускони, который является владельцем «Монцы», раскритиковал уровень судейства в поединке чемпионата Италии против «Удинезе» (1:2).

«Наша команда провела неудачный матч, однако у соперника было целых 12 игроков на поле. Арбитр был полностью на стороне «Удинезе». Он не должен был засчитывать победный гол соперника. Там было явное положение вне игры. Рефери почти в каждом эпизоде свистел в пользу соперника», - передает слова Берлускони Football-Italia.

После трех сыгранных туров «Монца» не набрала ни одного очка и располагается на последнем месте в турнирной таблице Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Сильвио Берлускони Монца
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