Французский топ-клуб готов купить Малиновского

У украинского полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского появился вариант продолжения карьеры в чемпионате Франции. Согласно информации Foot Mercato, интерес к футболисту проявляет «Марсель». Сам Руслан не против перехода в стан провансальского клуба.

Руководство «Марселя» в курсе о натянутых отношениях украинца с главным тренером «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини и готово сделать ему предложение.

Малиновский защищает цвета бергамасков с лета 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до окончания сезона-2022/2023.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» планирует выручить с продажи хавбека 30-35 миллионов евро.