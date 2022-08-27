Сарри высказался о победе «Лацио» над «Интером»

Наставник римского «Лацио» Маурицио Сарри пообщался с представителями СМИ после победы над миланским «Интером» в поединке третьего тура чемпионата Италии. Столичный клуб выиграл со счетом 3:1.

«Команда провела отличный матч. У меня нет вопросов к игрокам в плане самоотдачи. Я рад за своих подопечных, поскольку они показали на «Олимпико» настоящий футбольный спектакль», - передает слова специалиста клубная пресс-служба.

По итогам трех сыгранных туров «Лацио» набрал семь баллов и занимает первое место в таблице Серии А. В свою очередь «нерадзурри» с шестью очками располагаются на четвертой строчке.