Агент Осимхена высказался о трансфере в «Манчестер Юнайтед»

В СМИ появилась новость о возможном переходе нападающего Виктора Осимхена из «Наполи» в «Манчестер Юнайтед». Об этом высказался представитель нигерийского футболиста Роберто Календа.

«Никаких переговоров не было. Осимхен сейчас является игроком «Наполи» и хочет помочь команде в Лиге чемпионов», - написал агент в своих социальных сетях.

Напомним, что Виктор пополнил ряды неаполитанского коллектива летом 2020 года. Его трансфер обошелся итальянцам в 75 миллионов евро.

В составе «Наполи» форвард провел 64 поединка, отметившись 30 голами и десятью голевыми передачами.