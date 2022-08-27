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Чемпионат Италии. Серия А

Симоне Индзаги: «Не хватило злости и агрессии»

 
27 Августа 2022 • 03:45 Комментировать
Лацио
3:1
Интер Милан
окончен

Уже в третьем туре итальянской Серии А миланский «Интер» потерпел первое в сезоне поражение - он был бит римским «Лацио», бывшим клубом Симоне Индзаги, нынешнего тренера «Интера». Он считает, что его команда действовала недостаточно агрессивно, отсюда и поражение.

- Нам надо было проявлять больше злости и агрессии, особенно при счете 1:1. Первый пропущенный гол был дурацким, наша команда не может пропускать такие. Первый тайм прошел еще куда ни шло, но во втором нам точно надо было играть лучше. Жаль, что проиграли, ведь «Лацио», в конце концов, прямой соперник, - цитирует Индзаги  ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги
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окончен Лацио 3:1 Интер Милан 4.20 3.90 1.90
27.08  19:30 Ювентус ... Рома 2.45 3.20 3.10
27.08  19:30 Кремонезе ... Торино 3.20 3.40 2.25
27.08  21:45 Специя ... Сассуоло 3.05 3.65 2.25
27.08  21:45 Милан ... Болонья 1.37 5.50 7.50
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Сегодня, 27 Августа
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