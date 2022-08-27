Симоне Индзаги: «Не хватило злости и агрессии»

Уже в третьем туре итальянской Серии А миланский «Интер» потерпел первое в сезоне поражение - он был бит римским «Лацио», бывшим клубом Симоне Индзаги, нынешнего тренера «Интера». Он считает, что его команда действовала недостаточно агрессивно, отсюда и поражение.

- Нам надо было проявлять больше злости и агрессии, особенно при счете 1:1. Первый пропущенный гол был дурацким, наша команда не может пропускать такие. Первый тайм прошел еще куда ни шло, но во втором нам точно надо было играть лучше. Жаль, что проиграли, ведь «Лацио», в конце концов, прямой соперник, - цитирует Индзаги ITASportPress.