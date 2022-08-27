«Фиорентина» арендовала у «Вероны» Барака - но не Обаму

Итальянская «Фиорентина» объявила об арендном соглашении с «Вероной», в рамках которого к «фиалкам» присоединится 27-летний полузащитник из Чехии Антонин Барак. В конце прошлого сезона им интересовался «Наполи», но сейчас выяснилось, что играть Барак все-таки будет за другой клуб.

«Фиорентина» зарезервировала за собой право выкупа футболиста, рыночная стоимость которого, согласно порталу Transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.

Барак выступал за «Верону» с 2021 года, ранее он успел поиграть за такие итальянские клубы, как «Удинезе» и «Лечче». С 2016 года привлекается к матчам сборной Чехии, успев сыграть за нее более тридцати поединков.