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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» арендовала у «Вероны» Барака - но не Обаму

 
27 Августа 2022 • 02:52 Комментировать
Фиорентина
...
Наполи
1 3.35 X 3.60 2 2.10
28.08 21:45

Итальянская «Фиорентина» объявила об арендном соглашении с «Вероной», в рамках которого к «фиалкам» присоединится 27-летний полузащитник из Чехии Антонин Барак. В конце прошлого сезона им интересовался «Наполи», но сейчас выяснилось, что играть Барак все-таки будет за другой клуб.

«Фиорентина» зарезервировала за собой право выкупа футболиста, рыночная стоимость которого, согласно порталу Transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.

Барак выступал за «Верону» с 2021 года, ранее он успел поиграть за такие итальянские клубы, как «Удинезе» и «Лечче». С 2016 года привлекается к матчам сборной Чехии, успев сыграть за нее более тридцати поединков.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Антонин Барак Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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