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Чемпионат Италии. Серия А

Первая осечка «Интера» - «Лацио» переиграл команду Индзаги

 
26 Августа 2022 • 23:46 Комментировать (3)
Лацио
3:1
Интер Милан
окончен

В центральном матче третьего тура Серии А Симоне Индзаги привёз «Интер» в гости к своей бывшей команде, «Лацио». Римляне были ближе к успеху в первом тайме и закономерно повели, на 40-й минуте Сергей Милинкович-Савич длинным пасом бросил в отрыв Фелипе Андерсона, который головой поразил цель. Сразу после перерыва активный Дензел Дюмфрис помог Лаутаро Мартинесу отыграть гол. Дюмфрис и Милан Шкриньяр чудом не забили второй гол, но «Лацио» ответил хладнокровно - Луис Альберто получил удобный пас под удар с радиуса штрафной и вложил мяч в девятку, а все вопросы эффектным ударом снял Педро - 3:1 в пользу «орлов».

Столичная команда - новый лидер с 7 очками, для ее соперника это первая потеря баллов.

Протокол игры  
Лацио3:1Интер Милан
(1:0) Андерсон Фелипе40'  
  51'Мартинес Лаутаро (1:1)
(2:1) Альберто Луис75'  
(3:1) Педро Родригес86'  
Проведель ИванЛаццари Мануэль 71' (Хюсай Эльсейд ( 71') ПатрикРоманьоли АлессиоМарушич Адам  64'Милинкович-Савич СергейКатальди Данило 84' (Антонио Маркос ( 84') Весино Матиас 57' (Педро Родригес ( 57') Андерсон Фелипе 84' (Канчельери Маттео ( 84') Иммобиле ЧироДзакканьи Маттиа  56' 57' (Альберто Луис ( 57')
Запасные: Максимиану ЛуишАдамонис МарюсБашич ТомаРаду СтефанХила МариоРомеро ЛукаКазале Николо
Ханданович СамирШкриньяр МиланДе Врей СтефанБастони АлессандроДюмфрис Дензел 69' (Дармиан Маттео ( 69') Димарко Федерико 69' (Госенс Робин ( 69') Барелла Николо 77' (Чалханоглу Хакан ( 77') Брозович Марсело  84'Гальярдини Роберто 77' (Корреа Хоакин ( 77') Лукаку Ромелу 69' (Джеко Эдин ( 69') Мартинес Лаутаро
Запасные: Белланова РаульКордац АлексАслани КристьянД'Амброзио ДанилоАгум ЛюсьенОнана Андре
26 августа. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

Видео

1:0. Гол Фелипе Андерсона (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:0. Гол Фелипе Андерсона (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:1. Гол Лаутаро Мартинеса (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:1. Гол Лаутаро Мартинеса (видео). Чемпионат Италии. Футбол
2:1. Гол-красавец Луиса Альберто (видео). Чемпионат Италии. Футбол
2:1. Гол-красавец Луиса Альберто (видео). Чемпионат Италии. Футбол
3:1. Гол Педро (видео). Чемпионат Италии. Футбол
3:1. Гол Педро (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Чемпионат Италии. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Интер Милан
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Комментарии (3)
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CELTIC FROST
27 Августа 2022 в 00:59
Хороший матч. классные голы. Интер в концовке просто развалился. Не ожидал.
3Tituli
27 Августа 2022 в 00:21
Какой абсолютно неудивительный результат! Может Симоне уже хватит сдавать игры Лотито. Такое чудо впервые вижу... абсолютно непрофессиональный подход.
FORZAYOU
27 Августа 2022 в 00:06
Очень такой смотрибельный матч! Педро - тащер!)
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окончен Монца 1:2 Удинезе 3.05 3.40 2.35
окончен Лацио 3:1 Интер Милан 4.10 3.85 1.85
27.08  19:30 Ювентус ... Рома 2.35 3.20 3.15
27.08  19:30 Кремонезе ... Торино 3.20 3.40 2.25
27.08  21:45 Специя ... Сассуоло 3.05 3.60 2.25
27.08  21:45 Милан ... Болонья 1.35 5.50 8.00
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26 Августа
23:46 · Италия. Серия А
Первая осечка «Интера» - «Лацио» переиграл команду Индзаги 3
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