Первая осечка «Интера» - «Лацио» переиграл команду Индзаги

В центральном матче третьего тура Серии А Симоне Индзаги привёз «Интер» в гости к своей бывшей команде, «Лацио». Римляне были ближе к успеху в первом тайме и закономерно повели, на 40-й минуте Сергей Милинкович-Савич длинным пасом бросил в отрыв Фелипе Андерсона, который головой поразил цель. Сразу после перерыва активный Дензел Дюмфрис помог Лаутаро Мартинесу отыграть гол. Дюмфрис и Милан Шкриньяр чудом не забили второй гол, но «Лацио» ответил хладнокровно - Луис Альберто получил удобный пас под удар с радиуса штрафной и вложил мяч в девятку, а все вопросы эффектным ударом снял Педро - 3:1 в пользу «орлов».

Столичная команда - новый лидер с 7 очками, для ее соперника это первая потеря баллов.

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