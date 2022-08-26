Первая осечка «Интера» - «Лацио» переиграл команду Индзаги

В центральном матче третьего тура Серии А Симоне Индзаги привёз «Интер» в гости к своей бывшей команде, «Лацио». Римляне были ближе к успеху в первом тайме и закономерно повели, на 40-й минуте Сергей Милинкович-Савич длинным пасом бросил в отрыв Фелипе Андерсона, который головой поразил цель. Сразу после перерыва активный Дензел Дюмфрис помог Лаутаро Мартинесу отыграть гол. Дюмфрис и Милан Шкриньяр чудом не забили второй гол, но «Лацио» ответил хладнокровно - Луис Альберто получил удобный пас под удар с радиуса штрафной и вложил мяч в девятку, а все вопросы эффектным ударом снял Педро - 3:1 в пользу «орлов».
Столичная команда - новый лидер с 7 очками, для ее соперника это первая потеря баллов.
Протокол игры
|(1:0) Андерсон Фелипе40'
|51'Мартинес Лаутаро (1:1)
|(2:1) Альберто Луис75'
|(3:1) Педро Родригес86'
Проведель Иван•Лаццари Мануэль71' (Хюсай Эльсейд (71') •Патрик•Романьоли Алессио•Марушич Адам• 64'Милинкович-Савич Сергей•Катальди Данило84' (Антонио Маркос (84') •Весино Матиас57' (Педро Родригес (57') •Андерсон Фелипе84' (Канчельери Маттео (84') •Иммобиле Чиро•Дзакканьи Маттиа 56'57' (Альберто Луис (57')
Ханданович Самир•Шкриньяр Милан•Де Врей Стефан•Бастони Алессандро•Дюмфрис Дензел69' (Дармиан Маттео (69') •Димарко Федерико69' (Госенс Робин (69') •Барелла Николо77' (Чалханоглу Хакан (77') •Брозович Марсело• 84'Гальярдини Роберто77' (Корреа Хоакин (77') •Лукаку Ромелу69' (Джеко Эдин (69') •Мартинес Лаутаро
26 августа. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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