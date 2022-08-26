Луис Альберто - первый за последние 9 лет игрок, который забил в матче между «Лацио» и «Интером» после выхода на замену

В матче третьего тура итальянской Серии А «Лацио» принимает дома миланский «Интер», в первом тайме хозяева вышли вперед, затем вице-чемпион Италии счет сравнял, но во второй половине игры «орлята» снова вышли вперед усилиями вышедшего на замену Луиса Альберто.

Он стал первым за последние почти десять лет игроком, который забил в матче «Лацио» и «Интера» после выхода на замену. В последний раз такое случалось 8 мая 2013 года, с тех пор все 53 мяча, забитых в общей сложности соперниками в матчах друг против друга, были проведены игроками стартового состава.

Следить за событиями матча можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.