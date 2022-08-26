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Чемпионат Италии. Серия А

Луис Альберто - первый за последние 9 лет игрок, который забил в матче между «Лацио» и «Интером» после выхода на замену

 
26 Августа 2022 • 23:37 Комментировать (1)
Лацио
3:1
Интер Милан
окончен

В матче третьего тура итальянской Серии А «Лацио» принимает дома миланский «Интер», в первом тайме хозяева вышли вперед, затем вице-чемпион Италии счет сравнял, но во второй половине игры «орлята» снова вышли вперед усилиями вышедшего на замену Луиса Альберто.

Он стал первым за последние почти десять лет игроком, который забил в матче «Лацио» и «Интера» после выхода на замену. В последний раз такое случалось 8 мая 2013 года, с тех пор все 53 мяча, забитых в общей сложности соперниками в матчах друг против друга, были проведены игроками стартового состава.

Следить за событиями матча можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Интер Милан Луис Альберто
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Комментарии (1)
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Alex1972
26 Августа 2022 в 23:47
Да ещё как забил... Красота!!...
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окончен Монца 1:2 Удинезе 3.05 3.40 2.35
окончен Лацио 3:1 Интер Милан 4.10 3.85 1.85
27.08  19:30 Кремонезе ... Торино 3.20 3.40 2.25
27.08  19:30 Ювентус ... Рома 2.35 3.20 3.15
27.08  21:45 Специя ... Сассуоло 3.05 3.60 2.25
27.08  21:45 Милан ... Болонья 1.35 5.50 8.00
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