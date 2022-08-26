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Чемпионат Италии. Серия А

«Лечче» усилился защитником «Пармы»

 
26 Августа 2022 • 22:48 Комментировать
Лечче
...
Эмполи
1 2.35 X 3.50 2 2.95
28.08 21:45

Вернувшийся в высшую лигу итальянского чемпионата «Лечче» усилился за счет защитника выступающей в Серии Б «Пармы». Речь идет о 24-летнем Джузеппе Пеццелле, который будет выступать в своем новом клубе на правах арендного соглашения. У «Лечче», однако, будет право выкупа футболиста, который  в прошлом уже провел более ста матчей в Серии А, выступая за различные клубы.

Это и «Палермо», это и «Удинезе», это и «Дженоа», да и сама «Парма», успевшая поиграть в Серии А недавно, а также «Аталанта», в которой оборонец играл в 2021 году. Пеццелла привлекался для выступлений в юношеских и молодежных итальянских сборных.

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Евро-Футбол.Ру,
Парма Лечче Трансферы футбола - лето 2022 Джузеппе Пеццелла
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ЛЕЧЧЕ ЭМПОЛИ
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