«Рома» может подписать ещё одного новичка для Моуринью

Гвинейский полузащитник Мохаммед Камара, выступающий в греческом чемпионате за пирейский «Олимпиакос», имеет вариант продолжения карьеры в итальянской Серии А.

Согласно информации, опубликованной в социальных сетях журналиста Фабрицио Романо, на игрока претендует «Рома». Столичный клуб начал переговорный процесс с «Олимпиакосом» относительно подписания Камара. С самим игроком «волки» уже согласовали детали личного контракта.

«Рома» успешно стартовала в новом розыгрыше чемпионата Италии, одержав две победы. Следующий поединок подопечные Жозе Моуринью сыграют в гостях с туринским «Ювентусом».