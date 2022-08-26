Петржела назвал главную ошибку в жизни Кокорина

Экс-наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказался о российском нападающем Александре Кокорине. Тренер назвал главную ошибку игрока, повлиявшую на его карьеру.

«Его главная ошибка в жизни - тюрьма, поэтому он так плохо играет. Тюрьма его сломала», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

Напомним, что Кокорин зимой прошлого года перешел из московского «Спартака» в «Фиорентину». Его трансфер обошелся итальянскому клубу в 4,5 миллиона евро.

С момента перехода Александр принял участие всего в 11 матчах «фиалок», в которых не отметился голевыми действиями. Контракт форварда с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года.