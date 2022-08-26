Депая не будет в «Ювентусе» - названа причина срыва трансфера

Трансфер голландского форварда Мемфиса Депая из каталонской «Барселоны» в туринский «Ювентус» сорвался, об этом сообщил посредством социальных сетей журналист Фабрицио Романо.

Инсайдер подчеркнул, что сделка не состоялась из-за завышенных финансовых требований футболиста.

Рыночный ценник Мемфиса составляет 35 миллионов евро. Голландец пополнил ряды каталонского гранда летом 2021 года, подписав двухлетнее трудовое соглашение.

В прошлом сезоне чемпионата Испании Депай принял участие в 28 поединках, в которых записал на свой счет 12 забитых мячей (четыре – с пенальти) и две результативные передачи.