«Аталанта» покупает нападающего за 17 миллионов евро

Перспективный датский нападающий Расмус Хёйлунн, правами на которого владеет австрийский «Штурм», близок к переезду в итальянский чемпионат. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, заинтересованность в покупке 19-летнего футболиста проявляет «Аталанта». Руководство бергамасков готово выделить на приобретение игрока 17 миллионов евро. Ожидается, что на этой неделе Расмус прилетит в Бергамо для подписания контракта.

В нынешнем сезоне Хёйлунн принял участие в восьми матчах «Штурма», записав на свой счет шесть голов и три ассиста. Портал Transfrmarkt оценил форварда в 4,5 миллиона.