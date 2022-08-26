Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» покупает нападающего за 17 миллионов евро

 
26 Августа 2022 • 08:02 Комментировать

Перспективный датский нападающий Расмус Хёйлунн, правами на которого владеет австрийский «Штурм», близок к переезду в итальянский чемпионат. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, заинтересованность в покупке 19-летнего футболиста проявляет «Аталанта». Руководство бергамасков готово выделить на приобретение игрока 17 миллионов евро. Ожидается, что на этой неделе Расмус прилетит в Бергамо для подписания контракта.

В нынешнем сезоне Хёйлунн принял участие в восьми матчах «Штурма», записав на свой счет шесть голов и три ассиста. Портал Transfrmarkt оценил форварда в 4,5 миллиона.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Трансферы футбола - лето 2022 Расмус Хёйлунн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
26.08  19:30 Монца ... Удинезе 2.85 3.40 2.45
26.08  21:45 Лацио ... Интер Милан 4.00 3.80 1.85
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Августа
08:02 · Италия. Серия А
«Аталанта» покупает нападающего за 17 миллионов евро
06:47 · Италия. Серия А
«Милан» не смог подписать игрока «ПСЖ»
06:19 · Италия. Серия А
«Торино» предложил новый контракт игроку, бойкотировавшему матч
04:41 · Италия. Серия Б
«Дженоа» усилился этническим венгром из Румынии, выступавшим ранее за «Интер»
04:32 · Италия. Серия А
Недвед: «Ещё рано делать выводы по чемпионату»
02:21 · Италия. Серия А
«Пирло выиграл два трофея, Аллегри - ничего» - бывший игрок «Ювентуса» сравнил тренеров клуба
01:54 · Италия. Серия А
Спаллетти – о жеребьёвке Лиги чемпионов: «Нам предстоит сыграть с тремя легендарными клубами»
00:54 · Англия. Премьер-лига
Агент Роналду вновь связался с итальянским клубом 1
00:36 · Германия. Бундеслига
Нападающий «Баварии» Зиркзее перейдёт в итальянский клуб
25 Августа
23:11 · Италия. Серия А
Недвед: «Ювентусу» был интересен Депай, но мы выбрали Милика»
22:51 · Италия. Серия А
Дзанетти: «Интер» не боится ни «Баварию», ни «Барселону» 1
21:38 · Италия. Серия А
Мальдини – о жеребьёвке Лиги чемпионов: «Мы довольны группой, в которую попал «Милан»
20:59 · Италия. Серия А
Стали известны условия перехода Паредеса в «Ювентус»
18:24 · Италия. Серия А
​Сарри: «Интер», наверное, является лучшей командой Серии А»
18:04 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» следит за Леау уже долгие годы 1
Все новости
Рекомендуем