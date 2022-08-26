«Милан» не смог подписать игрока «ПСЖ»

26-летний сенегальский защитник Абду Диалло не перейдет в «Милан» из «ПСЖ», об этом стало известно журналистам Lequipe. Африканец после переговоров принял решение отказаться от такого варианта продолжения карьеры.

Таким образом, Абду, скорее всего, продолжит выступать за парижский коллектив. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2024 года. По оценке портала Transfermarkt, его стоимость составляет 18 миллионов евро.

К «ПСЖ» Диалло присоединился в 2019 году. С того времени защитник принял участие в 75 поединках во всех турнирах, записав на свой счет четыре результативные передачи.