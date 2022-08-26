Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» не смог подписать игрока «ПСЖ»

 
26 Августа 2022 • 06:47 Комментировать

26-летний сенегальский защитник Абду Диалло не перейдет в «Милан» из «ПСЖ», об этом стало известно журналистам Lequipe. Африканец после переговоров принял решение отказаться от такого варианта продолжения карьеры.

Таким образом, Абду, скорее всего, продолжит выступать за парижский коллектив. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2024 года. По оценке портала Transfermarkt, его стоимость составляет 18 миллионов евро.

К «ПСЖ» Диалло присоединился в 2019 году. С того времени защитник принял участие в 75 поединках во всех турнирах, записав на свой счет четыре результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан ПСЖ Абду Диалло Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
26.08  19:30 Монца ... Удинезе 2.85 3.40 2.45
26.08  21:45 Лацио ... Интер Милан 4.00 3.80 1.85
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Августа
08:02 · Италия. Серия А
«Аталанта» покупает нападающего за 17 миллионов евро
06:47 · Италия. Серия А
«Милан» не смог подписать игрока «ПСЖ»
06:19 · Италия. Серия А
«Торино» предложил новый контракт игроку, бойкотировавшему матч
04:41 · Италия. Серия Б
«Дженоа» усилился этническим венгром из Румынии, выступавшим ранее за «Интер»
04:32 · Италия. Серия А
Недвед: «Ещё рано делать выводы по чемпионату»
02:21 · Италия. Серия А
«Пирло выиграл два трофея, Аллегри - ничего» - бывший игрок «Ювентуса» сравнил тренеров клуба
01:54 · Италия. Серия А
Спаллетти – о жеребьёвке Лиги чемпионов: «Нам предстоит сыграть с тремя легендарными клубами»
00:54 · Англия. Премьер-лига
Агент Роналду вновь связался с итальянским клубом 1
00:36 · Германия. Бундеслига
Нападающий «Баварии» Зиркзее перейдёт в итальянский клуб
25 Августа
23:11 · Италия. Серия А
Недвед: «Ювентусу» был интересен Депай, но мы выбрали Милика»
22:51 · Италия. Серия А
Дзанетти: «Интер» не боится ни «Баварию», ни «Барселону» 1
21:38 · Италия. Серия А
Мальдини – о жеребьёвке Лиги чемпионов: «Мы довольны группой, в которую попал «Милан»
20:59 · Италия. Серия А
Стали известны условия перехода Паредеса в «Ювентус»
18:24 · Италия. Серия А
​Сарри: «Интер», наверное, является лучшей командой Серии А»
18:04 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» следит за Леау уже долгие годы 1
Все новости
Рекомендуем