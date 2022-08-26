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Чемпионат Италии. Серия А

Спаллетти – о жеребьёвке Лиги чемпионов: «Нам предстоит сыграть с тремя легендарными клубами»

 
26 Августа 2022 • 01:54 Комментировать
Фиорентина
...
Наполи
1 3.25 X 3.70 2 2.12
28.08 21:45

Главный тренер «Наполи» высоко оценивает всех соперников по групповому этапу Лиги чемпионов.

Неаполитанцы поспорят за путёвку в плей-офф с голландским «Аяксом», английским «Ливерпулем» и шотландским «Рейнджерс».

«Жеребьёвка свела нас с очень сильными соперниками, но необходимо отметить, что никто из них не рад попаданию в группу с «Наполи».

Будет крайне непросто. Сложно предугадать, каковы наши шансы на проход дальше, но мы значительно повысим их, если будем придерживаться своей игры.

Все наши соперники – легендарные клубы с великими традициями в европейском футболе», – отметил итальянский рулевой.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Аякс Лучано Спаллетти Глазго Рейнджерс Лига Чемпионов Наполи
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ФИОРЕНТИНА НАПОЛИ
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