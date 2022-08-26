Спаллетти – о жеребьёвке Лиги чемпионов: «Нам предстоит сыграть с тремя легендарными клубами»

Главный тренер «Наполи» высоко оценивает всех соперников по групповому этапу Лиги чемпионов.

Неаполитанцы поспорят за путёвку в плей-офф с голландским «Аяксом», английским «Ливерпулем» и шотландским «Рейнджерс».

«Жеребьёвка свела нас с очень сильными соперниками, но необходимо отметить, что никто из них не рад попаданию в группу с «Наполи».

Будет крайне непросто. Сложно предугадать, каковы наши шансы на проход дальше, но мы значительно повысим их, если будем придерживаться своей игры.

Все наши соперники – легендарные клубы с великими традициями в европейском футболе», – отметил итальянский рулевой.